مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد سيسد فجوة مهمة لدينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي، بمهاجمه بمصطفى محمد عقب تألقه في مباراة فنربخشه، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد هدف فوز جالاتا سراي على فنربخشه في المباراة التي انتهت بفوز الأول (1-0).

وقال فاتح تريم بعد المباراة:«مصطفى محمد لعب مباراة ونصف، الآن يواجه لغة مختلفة، ومدينة مختلفة، ربما تكون أساليب التدريب أيضا مختلفة لكن من السهل التكييف معها».

وأضاف:«إنه فتى جيد جدا، لاعب كرة قدم جيد ولديه شخصية، مصطفى محمد سيسد فجوة مهمة لدينا».

وارتقى جالاتا سراي لصدارة الدوري التركي، بعد الفوز على فنربخشه، وبات في رصيد 48 نقطة.