روسيا تعلن تجهيز 10 مفارز طبية في مطار حميميم لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إنشاء مجموعة طواقم طبية عسكرية روسية متنقلة في قاعدة حميميم الجوية، جاهزة للمساعدة بشكل دائم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد «تم نشر أربع نقاط لجمع الدم ومقر عمليات مشتركة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا؛ لتنسيق تحركات القوات والوسائل المشاركة في مساعدة الجانب السوري في القضاء على تداعيات الزلزال، والأطباء في حالة تأهب دائم».

وأردف البيان: «تم تشكيل مجموعة متنقلة من الأطباء العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية، وهي على استعداد دائم لتقديم المساعدة، وتم نشر أربع نقاط لتلقي الدم المتبرع به، بالإضافة إلى مقر عمليات مشتركة لتنسيق أعمال القوات وسبل المشاركة في تقديم المساعدة للجانب السوري».

وأعلنت الوزارة تشكيل 10 مفارز موحدة للجيش الروسي، تتألف من 300 شخص و60 قطعة من المعدات في سوريا، ستساعد في القضاء على عواقب الزلزال المدمر.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية الزلزال الذي ضرب سوريا، صباح اليوم، وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وبحسب بيان الكرملين، فقد قبل الأسد المساعدة المقدمة من الرئيس الروسي، وأشار البيان إلى أن رجال إنقاذ تابعين لوزارة حالات الطوارئ الروسية سوف يتوجهون إلى سوريا.