تقارير: صادرت الحبوب الأوكرانية أقل من المستهدف خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع كميات الحاصلات الزراعية الأوكرانية التي سمحت السلطات الروسية بتصديرها على متن السفن إلى 3.1 مليون طن خلال الشهر الماضي، وهو ما يقل عن الكمية المستهدفة وهي 5 ملايين طن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطقس السيء أدى إلى توقف عمليات التفتيش للسفن في مركز التنسيق المشترك بمدينة إسطنبول التركية عدة أيام خلال الشهر الماضي.

يذكر أن أوكرانيا تقوم بتصدير منتجاتها الزراعية منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في أواخر فبراير الماضي من خلال اتفاق دولي يضم أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، وتركيا، ويقضي بقيام فريق تفتيش مشترك بفحص السفن التي تحمل الصادرات الأوكرانية في موانئ تركية قبل السماح لها بمواصلة رحلاتها إلى الأسواق المستهدفة.

وأشارت بلومبرج، إلى أن المفتشين الروس كانوا يمارسون عملهم ببطء مقصود مما أدى إلى تراجع حجم الصادرات الأوكرانية، بحسب تجار ومسؤولين أوكرانيين.

وقال روسلان ساخاوتدينوف أحد مفتشي السفن الأوكرانيين إن أعضاء فريق المفتشين الروس ينهون عملهم في الثالثة، ونصف مساء وهو ما يعني توقف أعمال التفتيش باقي ساعات اليوم، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن التي تم السماح بمرورها خلال الشهر الماضي لأقل مستوياته منذ أغسطس الماضي.

وفي حين انتقدت الولايات المتحدة الممارسات الروسية في هذا الشأن قالت موسكو، إن تكدس سفن الحبوب الأوكرانية مصطنع من جانب الشركات الأوكرانية.