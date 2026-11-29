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بلغت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت في الجزائر، نحو 34 %.

وكشف ساعد عروس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريح نقله التلفزيون الرسمي أن نسبة المشاركة الأولية في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغت 52ر34%، بما يعادل أكثر من 8 ملايين مصوت.

بالمقابل، بلغت نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس الولائية 96ر32%، وهو ما يعدل نحو 8 ملايين مصوت.

وتنافست 6052 قائمة انتخابية، موزعة على 428 قائمة مرشحة للانتخابات الولائية و5624 للانتخابات البلدية، على استمالة أصوات الهيئة الناخبة التي بلغ عددها 24 مليونا و236 ألفا و959 ناخبا.

ووفق بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شملت هذه القوائم، 5765 قائمة حزبية، و24 تكتلا حزبيا و263 قائمة حرة.