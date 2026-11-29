غادرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت، كوستاريكا، بعدما منعتها السلطات من دخول البلاد لتسلّم شهادة دكتوراه فخرية، مما اضطرها إلى البقاء عالقة في المطار لأكثر من 50 ساعة.

وتُعد فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية إيطالية عيّنتها الأمم المتحدة للتحقيق بشكل مستقل في الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، من أشد منتقدي إسرائيل. وتتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية خلال حربها على حركة حماس في قطاع غزة، وهو اتهام ترفضه إسرائيل.

وغادرت ألبانيزي البلاد دون أن تتراجع عن موقفها، معربة عن شكرها للشعب الكوستاريكي والجامعة والسفارة الإيطالية والقضاة الذين عرقلوا ترحيلها.

وكتبت ألبانيزي على منصة إكس: "إلى اللقاء الآن. أعدكم بأنني سأعود، عندما تتحرر كوستاريكا مجدداً".

وكان مسؤولو الهجرة قد أوقفوا ألبانيزي لدى وصولها من باريس يوم الخميس، وأبلغوها بأنها مدرجة على قائمة تنبيه دولية بسبب مزاعم عن صلات بالإرهاب، وأنها تشكل خطراً على الأمن القومي. ولم يوضح المسؤولون الجهة التي أصدرت هذا التنبيه، كما لم يقدموا أي أدلة تدعم هذه المزاعم.

ورفضت ألبانيزي هذه الاتهامات، وكتبت على منصة إكس أمس الجمعة: "الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهاباً".

كما دعت إلى إجراء تحقيق بشأن احتمال ارتباط قرار منعها من دخول البلاد بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها العام الماضي، على خلفية اتهامات بأنها كانت تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين قضائياً. وحظرتها العقوبات من دخول الولايات المتحدة واستخدام المصارف الأمريكية.