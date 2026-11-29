سجّل الإنفاق الإلكتروني للأمريكيين رقمًا قياسيًا في "الجمعة السوداء"، مقابل تراجع الإقبال على المتاجر التقليدية في يومٍ يُعد عادةً ذروة التسوق السنوية، وذلك وفق بيانات أولية صدرت السبت.

وباستثناء مشتريات البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة في المتاجر وعبر الإنترنت بنسبة 8ر5% مقارنة بـ"الجمعة السوداء" العام الماضي، وفقًا لـ"ماستركارد سبندينج بالس"، التي تتعقب جميع أشكال الدفع بما في ذلك النقد.

وقالت "أدوبي أناليتيكس"، التي تتعقب التجارة الإلكترونية، إن إجمالي المبيعات عبر الإنترنت في ذلك اليوم بلغ 1ر13 مليار دولار، متجاوزًا توقعاتها ومرتفعًا بنسبة 11% عن العام الماضي.

ولم تكن الأسعار المرتفعة، التي أعرب الأمريكيون عن استيائهم منها في ظل تأثير الحرب مع إيران على أسعار البنزين وبعض السلع الاستهلاكية، السبب الوحيد وراء نمو المبيعات. ووفقًا لشركة "سيلزفورس"، ارتفع حجم طلبات "الجمعة السوداء" بنسبة 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ولم يقتصر المتسوقون المتلهفون للحصول على العروض الرقمية على الولايات المتحدة. فقد بلغت المبيعات العالمية عبر الإنترنت رقماً قياسياً قدره 7ر82 مليار دولار يوم الجمعة، بزيادة 5% أيضاً عن الذروة التي سجلتها الخصومات المعلن عنها خلال موسم الأعياد العام الماضي، وفقاً لشركة "سيلزفورس". وأوضحت الشركة أن الرقم العالمي شمل مبيعات في الولايات المتحدة بقيمة 1ر19 مليار دولار.

وتستخدم شركتا "أدوبي" و"سيلزفورس" بيانات مختلفة، وهو ما قد يفسر التباين في أرقام المبيعات عبر الإنترنت التي أعلنتا عنها. استند إجمالي مبيعات "سيلزفورس" إلى بيانات التسوق العالمية لأكثر من 5ر1 مليار مستهلك، بينما تعتمد "أدوبي" على بيانات تغطي أكثر من 1 تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة الأمريكية.