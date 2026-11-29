أكدت أكبر وزارة حكومية إنفاقا في بريطانيا، اليوم السبت، أن الحادث السيبراني الذي دفعها إلى إخراج أنظمتها من الخدمة خلال اليومين الماضيين كان هجوما إلكترونيا متعمدا.

وقالت وزارة العمل والمعاشات، المسؤولة عن صرف الإعانات لملايين الأشخاص، بمن فيهم المتقاعدون والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الرعاية الاجتماعية، في بيان إنها تعرضت "لمحاولة وصول غير مصرح به إلى أنظمتها".

ولم يُكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن مصدر الهجوم.

وقالت الوزارة: "يواصل فريقنا والخبراء المتخصصون في الأمن السيبراني التحقيق في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة الوزارة".

وأضافت أنها تواصل العمل مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز التنسيق السيبراني الحكومي لفهم ملابسات ما حدث.

وكانت الوزارة قد رصدت الحادث للمرة الأولى مساء الخميس، ما دفعها إلى إخراج مجموعة من الخدمات من الخدمة كإجراء احترازي، ولا يزال عدد منها متوقفا حتى اليوم السبت.

وأكدت الوزارة عدم وجود أدلة على تعرض أي بيانات شخصية للاختراق، مشيرة إلى أن صرف المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية استمر بشكل طبيعي.