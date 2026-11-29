دافعت وزيرة البناء الألمانية فيرينا هوبرتس عن خطة الحكومة الاتحادية الرامية إلى وضع عراقيل كبيرة أمام عمليات التأميم، بما يُصَعِّب تنفيذ خطط حزب اليسار في ولاية برلين في هذا الصدد.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن إعلان حزب اليسار في برلين عزمه تأميم شقق سكنية مملوكة لشركات عقارية كبرى "يتسبب بالفعل في حالة من الإحجام عن البناء. لذلك أرى أن القرار الذي اتخذته لجنة الائتلاف الحاكم بشأن ضرورة أن نضع إطارا قانونيا موحدا على مستوى ألمانيا لهذا الأمر، هو قرار صائب". وتابعت: "يجب استنفاد جميع التدابير الأخرى قبل اللجوء إلى أي عملية تأميم محتملة".

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم كلا من الاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي.

وكان الاتحاد المسيحي، على وجه الخصوص، قد دفع داخل الائتلاف الحاكم باتجاه هذه الخطة على المستوى الاتحادي، فيما تتولى وزارة الداخلية الاتحادية، التي يقودها الحزب المسيحي البافاري، مسؤولية إعدادها.

وفي الوقت نفسه، أكدت هوبرتس أن التأميم منصوص عليه في المادة 15 من القانون الأساسي الألماني. وقالت "لقد ناضل الاشتراكيون، وكذلك الآباء المؤسسون للقانون الأساسي، بشدة من أجل إدراج هذا البند". وأضافت أن نزع الملكية يحدث باستمرار بالفعل لأغراض بناء الطرق أو خطوط السكك الحديدية. وتابعت: "لكننا لم نشهد في هذا البلد حتى الآن تأميم قطاعات بأكملها. لذلك من الضروري تنظيم هذا الأمر بقواعد موحدة على مستوى ألمانيا".

غير أن هوبرتس حذرت من تجاهل النقاش الدائر في العاصمة برلين، وقالت: "يجب أن نأخذ على محمل الجد أيضا أن أغلبية سكان برلين أعربوا في استفتاء شعبي عن رغبتهم في التأميم"، وأردفت أن هناك "وراء هذا التأييد مخاوف مشروعة ومعاناة حقيقية".

لكن هوبرتس ترى أن التأميم ليس الحل لهذه المشكلة. وقالت: "إذا اقتصر الأمر على تغيير اسم المالك في السجل العقاري، فلن يؤدي ذلك إلى توفير شقة سكنية إضافية واحدة". وأضافت: "يمكن بالمليارات التي سيتعين على ولاية برلين إنفاقها على هذا الإجراء إعادة بناء أحياء سكنية بأكملها، وهو ما أراه أكثر جدوى".

ويجري حزب اليسار وحزب الخضر والحزب الاشتراكي حاليا محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ولاية برلين. ووفقا للتفاهمات التي توصلت إليها الأحزاب خلال المحادثات الاستكشافية، تعتزم هذه الأحزاب تأميم الوحدات السكنية المملوكة لشركات عقارية خاصة كبرى، أي نزع ملكيتها مقابل تعويض. وسيُسمح للشركات بالاحتفاظ بمحفظة أساسية تضم 10 آلاف شقة سكنية.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، المنتمي إلى الحزب المسيحي البافاري، قد أعلن عزمه طرح قانون لا يسمح بتأميم الشقق السكنية إلا وفق قيمتها السوقية المتداولة، وبعد أن تكون حكومة الولاية قد استنفدت جميع الوسائل الأخرى، مثل دعم بناء المساكن. ومن المقرر أن تتولى وزارات الداخلية والعدل والبناء الاتحادية إعداد مشروع القانون بشكل مشترك.