قدم المؤثر الموريتاني الشهير عبر موقع "تيك توك" كودا صال اعتذاره لمن أساءوا فهم مقطع مصور مسجل عن الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني لبلاده .

وقال كودا في تسجيل نشره مساء اليوم السبت على حسابه الرسمي في فيسبوك : "اعتذر لكل من أساء فهم هذا الفيديو الذي لم يكن هدفه تقسيم المجتمع أو التحريض على العنصرية" .

وقال: "هذا الفيديو كان الهدف منه هو إرسال رسالة سلام لجميع الموريتانيين وأتمنى أن تكون رسالتي قد فهمت".

وتسبب اعتقال الشرطة لكودا صال الذي يتابعه الملايين في أفريقيا في احتجاجات اليوم تطالب بإطلاق سراحه بالتزامن احتفالات موريتانيا بعيدها الوطني.

وكان كودا قد نشر مقطعا مصورا دعا فيه لعدم الاحتفال بعيد الاستقلال ما لم تتم محاكمة المتورطين في قتل 28 عسكريا من إثنية الأفارقة السود الموريتانيين في ليلة الـ 28 نوفمبر 1990.