أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم السبت، تمديد التصويت في الانتخابات المحلية ساعة واحدة من الساعة السابعة مساء حتى الثامنة مساء.

وكشف ساعد عروس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بلغت 90ر21 % بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 91ر20 % بالنسبة للمجالس الولائية، عند الساعة الرابع عصرا.

وتوقعت مصادر ميدانية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ذات الطابع المحلي لتتجاوز كل الاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي عرفتها الجزائر منذ ديسمبر 2019 ، تاريخ وصول رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو الماضي وصلت إلى 24ر21 % داخل الجزائر. فيما بلغت 10ر46 % في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي شهدت فوز تبون بولاية رئاسية ثانية. بينما لم تتعد 40 % في الاستحقاق الرئاسي لعام 2019.

كانت مراكز التصويت افتتحت في الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للجزائر (السابعة بتوقيت جرينتش) لتمكين أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعدما انطلقت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وتجمعات البدو الرحل، الأربعاء الماضي.

وتتنافس 6052 قائمة انتخابية، موزعة على 428 قائمة مرشحة للانتخابات الولائية و5624 للانتخابات البلدية، على استمالة أصوات الهيئة الناخبة التي بلغ عددها 24 مليونا و236 ألفا و959 ناخبا.

ووفق بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شملت هذه القوائم، 5765 قائمة حزبية، و24 تكتلا حزبيا و263 قائمة حرة.

ويتم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها خمس سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وتجمع هذه الطريقة بين التمثيل النسبي للقوائم ومنح الناخب دورا مباشرا في تحديد الفائزين داخل القائمة المختارة.