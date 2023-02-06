عضو بالشيوخ: مبادرات منتدى شباب العالم تدعم التنمية وتخفف الأعباء عن المواطنين

رحب النائب محمد الرشيدي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم"، وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيمه في تنفيذ حزمة مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية، مضيفا أن هذا القرار جيد وجاء؛ تقديرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضح الرشيدي، في بيان له، اليوم الأثنين، أن المبادرات التنموية المعلن عنها ستدعم عجلة التنمية، وستخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول وخاصة بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنها تتمثل في مجموعة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودعم رواد الأعمال لزيادة حجم أنشطتهم من خلال برامج تدريبية ممولة؛ لتطوير الصناعة في جميع المحافظات، والتي ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى شباب العالم نتج عنه خلال السنوات الماضية، إطلاق العديد من المبادرات والتوصيات الفعلة، ومنها إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إضافة إلى تدشين مبادرة "ابدأ" والتي تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات.

وأكد النائب، أن العالم مستقبله في شبابه وهم عصب الحياة وقادة الغد، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014، وضع ملف الشباب نصب عينيه وحرص على تمكينهم بهدف صناعة نخبة مصرية قادرة على التعامل مع المستقبل وتحدياته، فكانت رعايته وحضوره المستمر لجميع المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم؛ تأكيدا منه على أهمية دور الشباب ومكانته ودوره في بناء الدولة العصرية.