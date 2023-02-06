شكري يهاتف وزير خارجية سوريا: قرار مصري بإرسال مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات الزلزال

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع فيصل المقداد وزير خارجية سوريا اليوم، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له سوريا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع سوريا في مواجهة تداعيات تلك الكارثة. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وقد أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة شكرى بالاتصال.