بثت وكالات أنباء، صورا تُظهر حركة نزوح كبيرة تشهدها الأحياء الشرقية لمحافظة حلب باتجاه المناطق الأخرى خوفا من هزات ارتدادية جديدة.



جاء ذلك في أعقاب تعرض البلاد لزلزال مدمر، خلف - وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة السورية - 371 وفاة، و1089 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.



وأشارت الصحة السورية، إلى إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.



وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.