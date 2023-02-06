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مدرب حراس مصر السابق: الحضري تخصص هروب

علي البحيري
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 8:45 م

علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على أزمة عصام الحضري ورحيله للعمل في الجهاز الفني لمنتخب سوريا كمدرب حراس مرمى ووقفاتحاد الكرة التعامل معه .

قال زكي عبد الفتاح في تصريحات تليقزيونية: “عادته ولاهيشتريها”.

وأضاف : "عصام الحضري هرب قبل كده عندما كان في النادي الأهلي وما  فعله عصام الحضري عدم احترافية".

وتابع: "أعاتب الاتحاد السوري لكرة القدم وهيكتور كوبر لأنهم تفاوضوا مع عصام الحضري مباشرة وعدم ابلاغ اتحاد الكرة المصري".

وأتم: "مش عارف عضام الحضري هيتعلم امتى، وكده خسر التدريب في منتخب مصر الفترة المقبلة


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