مدرب حراس مصر السابق: الحضري تخصص هروب

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علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على أزمة عصام الحضري ورحيله للعمل في الجهاز الفني لمنتخب سوريا كمدرب حراس مرمى ووقفاتحاد الكرة التعامل معه .

قال زكي عبد الفتاح في تصريحات تليقزيونية: “عادته ولاهيشتريها”.

وأضاف : "عصام الحضري هرب قبل كده عندما كان في النادي الأهلي وما فعله عصام الحضري عدم احترافية".

وتابع: "أعاتب الاتحاد السوري لكرة القدم وهيكتور كوبر لأنهم تفاوضوا مع عصام الحضري مباشرة وعدم ابلاغ اتحاد الكرة المصري".

وأتم: "مش عارف عضام الحضري هيتعلم امتى، وكده خسر التدريب في منتخب مصر الفترة المقبلة