مدرب حراس مصر السابق: الحضري تخصص هروب

علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على أزمة عصام الحضري ورحيله للعمل في الجهاز الفني لمنتخب سوريا كمدرب حراس مرمى ووقفاتحاد الكرة التعامل معه .
قال زكي عبد الفتاح في تصريحات تليقزيونية: “عادته ولاهيشتريها”.
وأضاف : "عصام الحضري هرب قبل كده عندما كان في النادي الأهلي وما فعله عصام الحضري عدم احترافية".
وتابع: "أعاتب الاتحاد السوري لكرة القدم وهيكتور كوبر لأنهم تفاوضوا مع عصام الحضري مباشرة وعدم ابلاغ اتحاد الكرة المصري".
وأتم: "مش عارف عضام الحضري هيتعلم امتى، وكده خسر التدريب في منتخب مصر الفترة المقبلة