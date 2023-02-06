تشييع جثمان محمود نظمي قاتل أولاده بالدقهلية بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا

شيع أهالي مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جثمان محمود نظمي وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا عليه لاتهامه بقتل أولاده «محمد وريان» وإلقاءهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط.

وتسلم أهل المتهم جثمانة وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام شنقا، حيث شهد سجن برج العرب، تنفيذ حكم الإعدام، على المتهم محمود نظمي، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في 21 أغسطس 2018، قتل عمدًا نجليه الطفلين ريان ومحمد محمود نظمي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما وقتلهما، فاقتادهما بسيارته إلى حيث مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، والقاهما بمجرى نهر النيل، فلقيا حتفهماغرقًا، كما حاز بقصد التعاطي جوهري مخدر الحشيش والترامادول، في غير الأحوال المصرح بهما قانونًا.

وفي 17 إبريل 2019، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، بالإعدام شنقًا للمتهم بعد ورود موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، وفي 1 مارس الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم، وقضت بتأييد حكم إعدامه، حتى تم تنفيذه اليوم.