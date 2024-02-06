حماس: سنقاتل من أجل وقف إطلاق النار

قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، اليوم الثلاثاء، إنهم أضافوا موقفهم في ورقة اتفاق الإطار في مسائل تعتبرها أساسية، مشدداً على أنهم سيقاتلون من أجل وقف إطلاق النار

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مرداوي، قوله إن تلك الأمور تمثلت في "وقف إطلاق النار، والانسحاب وإعادة الإعمار بكل أشكاله"، فضلاً عن "حرية الذهاب والإياب وعدم تقطيع القطاع، وآليات تضمن حرية أسرانا."

وأكد المرداوي أنه "لا يمكن أن نترك أهلنا لهذا العدو وسنقاتل من أجل وقف إطلاق النار، ونحن لا نقبل بالحزام الأمني، ولا نريد أن ننهي الحرب ونبقي أهلنا في مأساة وعدم الحياة".

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار إلى مصر وقطر، مشيرة إلى تعاملها مع المقترح بـ "إيجابية" بما يضمن وقف إطلاق النار "شاملا وتاما وإنهاء العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، إن تسلم المقترح تم بعد "إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة"، موضحة أنها تعاملت مع المقترح "بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأكدت حماس أنها "ماضية في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال قبل قليل إنهم تسلموا ردا من حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات للحركة، وإن الرد في مجمله إيجابي.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أوضح وزير الخارجية القطري أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، مشيرا إلى أنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة.