مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة في منطقة كرداسة

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لقى شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال محاولة عبوره أعلى المحور المركزي بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال محاولة شخص عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة، مما تسبب في وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.