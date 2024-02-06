قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها أمس الاثنين، بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على «قطعة أرض سيئة»، وهو تعليق أثار غضب الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.

وأدلت سيلينا روبنسون، وهي يهودية، بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس، واعتذرت في بيان يوم الجمعة.

كما قالت إنها تفهمت أن «تعليقها المتطاول» قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهته، قال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

كما أضاف إيبي في مؤتمر صحفي: «تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط».