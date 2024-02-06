 مكتب أوتش: إسرائيل عرقلت وصول 56% من المساعدات الإنسانية إلى غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب أوتش: إسرائيل عرقلت وصول 56% من المساعدات الإنسانية إلى غزة

عمان - بترا
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 10:14 ص
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتش)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل منعت 56 بالمئة من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في يناير الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، جاء في تقرير المكتب، "في شهر يناير الماضي منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56 بالمئة من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، أي 34 قافلة من أصل 61، كما منعت 25 بالمئة من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط، أي 28 بعثة من أصل 114".

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة.

وكتب مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، على موقع "إكس" أمس الإثنين "تعرضت هذا الصباح قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بأن 75 بالمئة% من سكان قطاع غزة (أكثر من 1.7 مليون شخص) نزحوا عن مناطقهم ويواجهون نقصا حادا في المياه والغذاء والأدوية.

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