ضياء السيد: هناك أحاديث مع كيروش للعودة لتدريب منتخب مصر

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن اتحاد كرة القدم المصري يواجه أزمات كثيرة في الهيكل الإداري، وعدم وجود لجان فنية قادرة على تقييم الأمور بشكل جيد.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "هناك 5 مدربين مرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر، وفي كلام مع كيروش بالفعل حسبما وصلني، ورجيرو ميكالي بعيدًا تماما، وهناك كلام مع هوجو بروس، ومن الصعب التعاقد مع هيرفي رينارد وهو مرتبط بعقد سارٍ مع فرنسا للسيدات".

وأكمل: "هناك حديث مع كارلوس كيروش للعودة مجددا لتدريب منتخب مصر، وحال عودته ليس شرطًا ان أكون متواجدا معه".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أخطأ في إصدار بيان شامل تعيين مدير فني للاتحاد مع إقالة فيتوريا وجهاز الكرة النسائية، والمدرب البرتغالي حصل على 820 ألف يورو شرط جزائي ولازال هناك راتب متبقي له من شهر يناير.

وشدد على أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة مع محمد شوقي وباقي الجهاز الفني، موضحَا أنه حصل على وعود كثيرة ولم يتم تنفيذها.