إصابة 5 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء بسبب لعب العيال في قنا

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أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية أثناء حضورهم عزاء بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، مساء الاثنين، وذلك بعدما أطلق عليهم مسجل خطر"مطلوب أمنيا" الأعيرة النارية، إثر مشاجرة بين أطفال عائلتين وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوتشت وقنا الجامعى.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا إخطارا بإصابة 5 أشخاص بطلقات نارية، وذلك أثناء حضورهم عزاء بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، مما تسبب فى إصابة كل من رفاعى م وشقيقه رشيدى وفايز أبو الوفا واثنين آخرين، وتم نقلهم لمستشفيات أبوتشت المركزى وقنا الجامعى.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام مسجل خطر مطلوب أمنيا فى عدد من القضايا الجنائية، أطلق عليهم النار أثناء حضورهم واجب عزاء وذلك بسبب خلافات بينهم بسبب لعب الأطفال.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم فيما فرضت كردونا أمنيا بداخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين أفراد العائلتين.