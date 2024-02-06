السعودية تدين حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم "على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، كما تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي المتوفى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".

وقتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم 3 عناصر من الشرطة، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول.

وقام مسلحان اليوم بإطلاق النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة أمام قصر العدل في الشق الأوروبي لمدينة إسطنبول، قبل أن يتم تحييدهما، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية.

وإثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف، ونقل المصابون إلى المستشفى.