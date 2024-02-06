 أسامة كمال مشيدا بتبرع أحمد سعد: مصر سلحت جيشها بأموال بعضها من أم كلثوم وعبد الحليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسامة كمال مشيدا بتبرع أحمد سعد: مصر سلحت جيشها بأموال بعضها من أم كلثوم وعبد الحليم

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 4:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 4:52 ص

أشاد الإعلامي أسامة كمال بتبرع الفنان أحمد سعد بـ50 ألف دولار لمساعدة الاقتصاد المصري، معقبًا: "المصري هيفضل مصري"، موضحا أن مصر سلحت جيشها ودخلت حرب تحرير الأرض من الاحتلال بأموال بعضها من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن التبرع ليس عيبًا ولكنه لن يبني اقتصاد بلد كبير مثل مصر، مؤكدا أن تبرع أحمد سعد للاقتصاد المصري هو تكريم للفن والفنان المصري، متابع: "الفنان المصري يكون تعبان أما بلده تكون تعبانة".

وأوضح أسامة كمال، أن هناك عددا من الجامعات والهيئات الاقتصادية في أوروبا قائمة على التبرعات، منوهًا بأن اقتصاديات الدول تحتاج لأكثر من التبرع، وتابع: "التبرع لا مانع ونحن أولى بالتكاتف خلال الفترة الحالية لتخطي الأزمة الحالية".

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