 بايرن ميونخ يعير مدافعه الشاب كراتزيج إلى أوستريا فيينا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 فبراير 2024 8:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بايرن ميونخ يعير مدافعه الشاب كراتزيج إلى أوستريا فيينا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 8:18 م

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء انتقال ظهيره الأيسر الشاب فرانز كراتزيج على سبيل الإعارة إلى أوستريا فيينا النمساوي حتى نهاية الموسم، بهدف إكسابه المزيد من الوقت داخل الملعب.

ووقع كراتزيج الذي تخرج من أكاديمية ناشئي بايرن، عقدا احترافيا مع النادي البافاري يمتد حتى 2027.

وشارك المدافع الشاب في سبع مباريات مع بايرن، الذي دعم خط دفاعه بضم إيريك داير وساشا بوي الشهر الماضي.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن "فرانز كراتزيج في مرحلة من مسيرته الشابة يحتاج خلالها للمشاركة بشكل دوري لمواصلة تحسين مستواه".

وأضاف "في اوستريا فيينا لديه الفرصة لقطع الخطوات التالية على مستوى الفريق الأول، سنتابع تطوره عن كثب خلال الأشهر المقبلة".

ويمتد سوق الانتقالات الشتوية في النمسا حتى الخميس المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك