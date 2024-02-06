حماس تدعو رئيس الأرجنتين بالعدول عن نقل سفارة بلاده إلى القدس: قرار ظالم وخاطئ

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، إلى العدول عن قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.

ووصفت حماس، في بيان لها عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، منذ قليل، قرار ميلي، بالظالم والخاطئ، مضيفة أنه "يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا وحقوقه".

وكان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، أعلن اليوم الثلاثاء، نقل سفارة بلاده إلى القدس، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، وصل ميلي، إلى تل أبيب في زيارة قال إنها تستهدف «تقديم الدعم لإسرائيل في مواجهة إرهاب حماس»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف في تصريحات قبل بدء الزيارة: «سأعرب عن دعمي وتضامني مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي الذي تشنه حماس، وسأؤكد على حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس».

ومن المقرر أن يلتقي ميلي، الذي قال إنه قد يتحول إلى الديانة اليهودية، مع حاخامات في إسرائيل ويزور مواقع يهودية بارزة في القدس.

كما يعتزم المشاركة في فعالية لإحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى يوم الخميس.

ومن المقرر أن يجري محادثات يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويدعم ميلي بقوة نتنياهو في حربه على حماس في غزة.