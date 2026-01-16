أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، استكمال كافة إجراءات ضم اللاعب مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف الفريق البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2026/2027.

وأكمل اللاعب كافة الإجراءات الرسمية مع النادي المصري، بما في ذلك توقيع العقد والخضوع للكشف الطبي، بعد انتهاء الترتيبات مع النادي الأهلي وسداد المقابل المالي للصفقة.

وتعد صفقة مصطفى العش هي الثالثة للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي، لاعب وسط فريق الوداد البيضاوي، والدولي الفلسطيني عميد صوافطة، لاعب وسط فريق السلط الأردني.

ويجيد مصطفى العش اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف غزل المحلة وزد قبل انتقاله إلى النادي الأهلي.