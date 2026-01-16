الكرملين: مواقف روما وباريس وبرلين المعلنة بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لقد سجلنا تصريحات أدلى بها عدد من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة، وتحديداً من باريس وروما وحتى برلين، والتي قد تبدو غريبة، تدعو إلى ضرورة الحوار مع الروس لتحقيق الاستقرار في أوروبا، وهذا يتوافق تماماً مع رؤيتنا".

وأضاف: "إذا كان هذا يعكس فعلاً الرؤية الاستراتيجية للأوروبيين، فهذا تطور إيجابي لموقفهم، قبل فترة وجيزة أدلوا بتصريحات "طوباوية" استبعدت تماما إمكانية أي حوار مع الروس، واقتصر حديثهم على ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

واستدرك بيسكوف "أما الآن، فقد تغير الوضع، حتى هذه العواصم الثلاث المذكورة، وتصريحات قادتها الثلاثة، تُعدّ بحد ذاتها تحولاً هاماً من وجهة نظرنا".

وصرّح بيسكوف، بأنه من المستحيل بحث التسوية الأوكرانية دون بحث الأمن الأوروبي في سياق أوسع.

وقال بيسكوف، "كما قال الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس، "لن يتحقق السلام من تلقاء نفسه"، لتحقيق السلام، يلزم بذل جهود مشتركة على مسارين متقابلين، وهذا تحديدًا ما نتحدث عنه: من المستحيل أيضًا بحث مسألة التسوية الأوكرانية دون بحث الأمن الأوروبي في سياق أوسع.