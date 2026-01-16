كالفيرت لوين يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم ليدز يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه خلال الشهر الماضي.

وشهدت مباريات كالفيرت لوين تألقًا لافتًا، حيث سجل 6 أهداف في 5 مواجهات، ساهمت في فوز فريقه على تشيلسي وكريستال بالاس، كما أحرز أهدافًا في تعادلات ليدز أمام ليفربول وبرينتفورد وسندرلاند.

وتفوق كالفيرت لوين على مجموعة من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، من بينهم هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول، وفيل فودين وإيرلينج هالاند لاعبي مانشستر سيتي، ومورجان روجرز وأولي واتكينز لاعبي أستون فيلا، وهاري ويلسون لاعب فولام.

ويُعد كالفيرت لوين (28 عامًا) أول لاعب من ليدز يحقق هذه الجائزة منذ ريو فيرديناند في أكتوبر 2001، كما تُعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها بالجائزة، بعدما حصل عليها خلال فترة لعبه مع إيفرتون في موسم 2021-2022.

ويحتل ليدز المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر كالفيرت لوين ترتيب هدافي الفريق، ويحتل المركز الرابع في سباق هدافي الدوري برصيد 9 أهداف.