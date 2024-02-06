كشفت وسائل إعلام إيطالية تفاصيل اغتصاب 7 من الشباب والمراهقين المهاجرين من أصول مصرية، لفتاة إيطالية (13 عاما)، في مدينة كاتانيا بصقلية جنوب إيطاليا مؤخراً، والقبض على المعتدين بعد ذلك.



وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحادث، الذي وصفته بـ"الوحشي"، وقع مساء 30 يناير الماضي في إحدى أشهر الحدائق العامة في كاتانيا، فيلا بيليني، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، والواقعة في الشارع الرئيسي بالمدينة، والتي ظلت تحرسها الشرطة لأيام بمناسبة عيد القديس الراعي سانت أجاتا.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه في البداية حاصر المعتدون الفتاة وخطيبها (17 عاماً)، وأغلقوا كل طريق للهروب، ثم بدأوا بمضايقتها ومنعوا صديقها من الدفاع عنها، فيما حاول الاثنان الهرب، لكن المجموعة منعتهما.



وأضافت الصحيفة أنه تم جر الفتاة إلى المراحيض العامة، وتعرضت للاغتصاب بالتناوب، بينما شاهد خطيبها، الذي كان المهاجمون ممسكين به بشدة، عملية الاغتصاب دون أن يتمكن من الرد.



وكشفت الصحيفة أن المهاجمون السبعة جميعهم من أصل مصري، وتتبعوا المراهقة وصديقها عند اقترابهما من المراحيض العامة وانتظروا حتى لم يكن هناك أحد، ثم اقتربا وأجبروهما على دخول المرحاض.



وقالت الصحيفة الإيطالية إن المجموعة انقسمت داخل الحمام، حيث قام البعض بشل حركة خطيب الفتاة، فيما قام اثنان باغتصاب الفتاة، بينما كانت باقي المجموعة تراقب المشهد ذهابًا وإيابًا من الجدار الفاصل للمرحاض، مشيرة إلى أن الواقعة استمرت "نصف ساعة من الرعب الخالص".



وذكرت الصحيفة أن الضحية حاولت بكل الطرق الدفاع عن نفسها وصرخت مراراً وتكراراً: "أتوسل إليكم، أرجوكم، لا تؤذوني، دعوني أذهب"، ثم بعد الواقعة تمكنت من تحرير نفسها والهروب مع صديقها إلى الشارع الرئيسي في كاتانيا، ثم ساعدها بعض المارة واتصلوا بالشرطة. وأضافت: تم نقل الفتاة إلى مستشفى كانيزارو وفحصها، وكانت علامات العنف واضحة.



ووصف المحققون، بحسب الصحيفة، الفتاة بأنها مراهقة شجاعة وحازمة للغاية، حيث لم تتردد واختارت الإبلاغ عن الواقعة، وأخبرت السلطات المختصة بالتفصيل بما حدث لها.



* الكاميرات تكشف تفاصيل الواقعة



وقالت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار، إن الكاميرات التي كانت تراقب حديقة البلدية ساهمت بشكل أساسي في التعرف على هوية السبعة، حيث اتضح على الفور أنهم كانوا جميعاً أجانب ومن صغار الشباب.



وتابعت الصحيفة: في تلك المرحلة تركزت التحقيقات على مراكز استقبال المهاجرين في المدينة الخاصة بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في غضون ساعات قليلة، تم التعرف على الجناة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا. كما تم التعرف على أحدهم من قبل الضحية.



* المعتدون مهاجرون مصريون وصلوا إيطاليا بطريقة غير شرعية



وكشفت الصحيفة الإيطالية أن المصريون السبعة وصلوا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني منذ سنوات، ولأنهم جميعًا قاصرون غير مصحوبين بذويهم، تم إسناد أمرهم إلى مجتمعات سكنية اهتمت بدراستهم، ثم مساعدة من أصبحوا بالغين في هذه الأثناء في العثور على عمل.



وأكدت الصحيفة أن نائب المدعي العام الإيطالي في كاتانيا، سيباستيانو أرديتا، ومكتب المدعي العام للأحداث، أصدرا أمرا باعتقال هؤلاد المعتدين.



* ميلوني: الدولة ستضمن تحقيق العدالة



من جهتها، تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تواجدت في كاتانيا لزيارة مصنع، عن العنف الذي تعرضت له الفتاة الإيطالية.



وأضافت ميلوني: لدينا ضحية شابة أخرى للعنف الجنسي، معبرة عن تضامنها مع الضحية وعائلتها وخطيبها قائلة: "الدولة ستكون موجودة وستضمن تحقيق العدالة"، وفقاً لصحيفة" كوتديانو ناتسيونالي" الإيطالية.



* سالفيني يطالب بالإخصاء



فيما علق نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير النقل، ماتيو سالفيني، على الواقعة قائلا: "لا تتحدث معي عن التسامح أو الخطأ في مواجهة أهوال كهذه، لا يمكن أن يكون هناك رأفة، بل علاج واحد فقط: الإخصاء الكيميائي".



وعبر سالفيني عن الأمل في أن يتم التصويت على الاقتراح الذي قدمته حركة الرابطة التي يتزعمها في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة "إيل ماتيو" الإيطالية.