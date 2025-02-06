وزارة الدفاع التركية: نعارض كليا نفي أو تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان صحفي اليوم رفضها التام لدعوات تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وقال بيان الوزارة : "نعارض كليا نفي أو تهجير أو إرسال الشعب الفلسطيني من غزة إلى دول أخرى .. إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الهجرة من ديارهم بانتهاجها سياسات ضم أراضيهم إليها كما أنها في نفس الوقت تحرم اللاجئين الفلسطينيين أيضًا من حق العودة".- حسب وكالة الأناضول التركية.

وعلى الصعيد السوري، قالت الدفاع التركية إنه "تماشيا مع مطالب الحكومة السورية الجديدة سيتم العمل على إعداد خارطة طريق مشتركة لتطوير قدرات الجيش السوري واتخاذ خطوات ملموسة بهذا الصدد".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.