الآلاف يتظاهرون بولايات أمريكية ضد سياسات ترامب حيال المهاجرين

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تظاهر آلاف المحتجين في عدد من الولايات الأمريكية ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب حيال المهاجرين.

وبدأ المتظاهرون، التجمع أمام مقرات للكونجرس والبلديات في الولايات، بعد أن نظموا أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "50501#" الذي يعني "50 مظاهرة في 50 ولاية بيوم واحد".

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على سياسات ترامب "ضد حقوق المهاجرين" وقراراته التي تلغي "التنوع والمساواة والإدماج"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت النائبة الديمقراطية كاري راينجانس، التي شاركت في الاحتجاجات بمدينة لانسينج بولاية ميشيجان، إن المظاهرات خرج بها "أناس من أجل حماية البشرية جمعاء"، وأشارت إلى أنه سيكون هناك المزيد من المظاهرات من الآن فصاعدا.

وفي ولاية تكساس، حمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل: "نحن كبشر نرفض مشروع 2025".

أما المظاهرة في مينيسوتا، فشهدت تجمع المحتجين أمام مبنى الكونجرس بالولاية حاملين أعلام الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وفي ولاية كاليفورنيا، حمل المتظاهرون لافتات عليها عبارة "الحرب على الفاشية!"، منتقدين سياسات ترامب.

وفي 29 يناير الماضي، وقّع ترامب قانون "لاكين رايلي" لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد.

وأمر ترامب بتجهيز منشأة في خليج جوانتانامو تكون قادرة على احتجاز 30 ألف شخص من "المهاجرين المجرمين"، وفق تعبيره، الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي أقر بدعم من بعض الديمقراطيين مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم "قانون لاكين رايلي" نسبة إلى طالبة جامعية أمريكية قتلها مهاجر غير شرعي.

ويعد هذا القانون "انتصارا قانونيا" كبيرا لترامب، الذي قال خلال العملية الانتخابية بأكملها إن أمن الحدود كان القضية الأكثر أهمية له، ما يسمح لحرس الحدود باعتقال المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم مختلفة دون أمر من المحكمة.