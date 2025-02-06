حى حلوان يتصدى لمخالفات البناء بالإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية

أكد الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حى حلوان، التصدى لكافة أنواع المخالفات التى يرصدها إدارات المتابعة الميدانية ووحدة الرصد، مشيرًا إلى إيقاف أعمال مخالفة بشارع السكة الحديد بتقاطع شارع محمد مدنى دواجن عزبة الوالدة.

وأوضح القزاز، اليوم الخميس، أن توجيهات القيادة السياسية جاءت بترسيخ هيبة الدولة كاملة وإنهاء كافة التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.

وشدد على الرصد الدائم لمخالفات والاستجابة السريعة لشكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

ونوه بإيقاف أعمال مخالفة وإزالتها على الفور بشارع أحمد بدوى تقاطع الشارع الغربى بنطاق حى حلوان، موضحًا أنه تم إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر وإزالتها في المهد بشارع أحمد بدوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى إيقاف أعمال مخالفة وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بشارع عباد الرحمن من شارع ٣١ بمنطقة المنشية خلف محول الكهرباء بحلوان،