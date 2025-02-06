أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان التابعة للإدارة الصحية بالمدينة، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين (اليوم الخميس وغدا الجمعة)؛ وذلك ضمن المبادرات الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وحياة كريمة و100 يوم صحة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، في بيان اليوم الخميس، أن القافلة الطبية والعلاجية في الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان التابعة للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: "نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – الجلدية".

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي العاشر من رمضان، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.