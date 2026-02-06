أشاد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بالمستوى الذي يقدمه النجم الشاب لامين يامال، مؤكدًا أنه يشهد تطورًا واضحًا ويساهم بشكل مؤثر مع الفريق، رغم امتلاكه هامشًا أكبر للتطور خلال الفترة المقبلة.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني: «أنا سعيد جدًا بما يقدمه لامين. لقد تحسّن كثيرًا ويساعد الفريق بشكل كبير، لكنه لا يزال يملك إمكانات أعلى يمكنه الوصول إليها».

وأضاف مدرب برشلونة: «أكاديمية لا ماسيا تقوم بعمل رائع، وأنا سعيد باللاعبين الذين ينضمون إلى الفريق الأول من قطاع الناشئين. الأهم بالنسبة لنا هو الإيمان بهذه الجودة والاستفادة منها بالشكل الصحيح».

وتطرق فليك للحديث عن أسلوب لعب الفريق قبل مواجهة مايوركا، قائلًا: «أنا راضٍ جدًا عن أسلوبنا في الملعب. الفريق يدخل المباراة بحالة معنوية جيدة، وريال مايوركا يمتلك لاعبين مميزين، وعلى رأسهم موريكي، الذي يقدم أداءً قويًا ويجب مراقبته جيدًا».

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ54 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.