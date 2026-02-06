تعرف على ترتيب دوري السلة قبل انطلاق الجولة الـ14

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، وسط صراع قوي على الصدارة وترقب كبير لمواجهات الجولة الجديدة.

ويتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، في ظل منافسة محتدمة بين الفريقين على قمة الدوري.

ويأتي فريق المصرية للاتصالات في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، يليه الزمالك في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متساويًا مع سموحة والجزيرة في المركزين الخامس والسادس بنفس الرصيد.

ويحتل سبورتنج المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يتذيل بتروجت جدول الترتيب في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وتشهد الجولة الرابعة عشرة عددًا من المواجهات القوية، حيث يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في قمة مرتقبة، بينما يواجه الزمالك نظيره المصرية للاتصالات، ويلعب الجزيرة أمام سموحة، في حين يلتقي سبورتنج مع بتروجت.

الجدير بالذكر أن اللائحة الموسم الحالي، تنص أن الأدوار النهائية best of 5، تقام المباراة الأولى والثانية والخامسة على ملاعب محافطة الفريق الأفضل في الترتيب التمهيدي، والمباراة الثالثة والرابعة على ملاعب بمحافظة الفريق الآخر.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.