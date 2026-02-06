قنا تتصدر قائمة المحافظات الأكثر كفاءة في الاستجابة لشكاوى المواطنين

أكد تقرير مجلس الوزراء، الصادر عن حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير الماضي، تميز محافظة قنا وتقدمها ضمن المحافظات الأعلى أداء على مستوى الجمهورية، في سرعة وكفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين، بما يعكس تطور آليات العمل وتحسن مستوى الاستجابة للخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية والجهات المرتبطة بها، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، تضمن استعراض مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز ومستويات التفاعل مع شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير، أن المحافظات استحوذت على نحو 33% من إجمالي الشكاوى المقدمة للجهات المعنية خلال يناير، وهو ما يعكس الدور المحوري للمحليات في التعامل المباشر مع قضايا المواطنين، مشيرًا إلى أن عددًا من المحافظات حقق معدلات إنجاز متميزة، جاءت محافظة قنا في مقدمتها ضمن قائمة المحافظات الأعلى أداء.

وأشار التقرير إلى أن 9 محافظات فقط استقبلت وتعاملت مع ما يقرب من 80% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، بينما حققت محافظة قنا نسب إنجاز مرتفعة في سرعة فحص الشكاوى وحسمها، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وتكامل الجهود داخل المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن تصدر المحافظة قائمة المحافظات المتميزة في تقرير مجلس الوزراء يعد تتويجًا لجهود متواصلة لتطوير منظومة الشكاوى، وتحسين آليات تلقي وفحص وحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بوضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي.

ووجّه محافظ قنا الشكر لكل العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية على جهودهم وتعاونهم المستمر، مؤكدًا استمرار المحافظة في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين وترسيخ مكانة محافظة قنا بين المحافظات الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية.