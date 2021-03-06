البرهان: توصلنا إلى رؤى موحدة تدعم استقرار السودان ومصر

أعرب رئيس المجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلبيه الدعوة لزيارة السودان، في توقيت تمر به الدولة بمرحلة انتقالية تواجه كثير من المصاعب ويحتاج إلى تضافر الجهود ودعم الأشقاء والأصدقاء، مضيفا أن هذه الزيارة تعتبر دعم وسند حقيقي لثورة وشعب السودان، وتصب لمصلحة توطيد روابط الأخوة بين الدولتين التي ستنعكس على مجريات الانتقال.

ورحب البرهان بالرئيس السيسي، قائلا إن اللقاء الثنائي الذي جمعهما بالقصر الجمهوري، يأتي في تأكيد التعاون والتنسيق بين البلدين وقياداتهم.

وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي في الخرطوم: لقد ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك ووصلنا إلى رؤى موحدة تخدم تقدم وتطور وبناء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين، معرباً عن تقديره لمصر حكومةً وشعباً على مواقفها المشرفة والداعمة لبلاده، والمساندة لحكومة الفترة الانتقالية في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودان والعالم إلى الوصول إليه في فترة انتقالية.