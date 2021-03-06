الدبيبة: راعينا في تشكيلة الحكومة تمثيل جميع الليبيين بتنوعهم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت أنه راعى في تشكيلة الحكومة أن تكون ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم.

وقال الدبيبة، معلقا على هيكلة تشكيلته الحكومية التي نشرها في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الجمعة، وسلمها لهيئة رئاسة مجلس النواب: "حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات، مع تعديل محدود".

وأضاف الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم، أن "تقليل الوزارات بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة".

وأشار إلى أنه "راعى في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم".

وختم بالقول: "لقد وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل".

وكان مكتب الدبيبة الإعلامي قد نشر أمس هيكلة وآلية ومعايير تشكيل حكومته التي تضمنت 27 وزارة، بالإضافة لـستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس.

وبحسب الإعلان، فقد تم تشكيل الحكومة على أسس التنوع، والكفاءة، والتوزيع الجغرافي، واللامركزية، ومشاركة المرأة والشباب، والعدالة في إدارة الثروة.

وكان الدبيبة قد أعلن أول أمس الخميس، عبر مكتبه ، تسليم تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية بعد غد الاثنين في مدينة سرت من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة.