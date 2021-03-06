 الكاظمي يعلن تسمية السادس من مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق - بوابة الشروق
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الكاظمي يعلن تسمية السادس من مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق

هديل هلال
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 4:31 م

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تسمية يوم السادس من مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق، بمناسبة لقاء بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان البابا فرنسيس، بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.

وأضاف الكاظمي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق».

والتقى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، صباح اليوم السبت، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أن الحديث دار خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.

وبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمس الجمعة، زيارة تاريخية غير مسبوقة إلى العراق تستمر ثلاثة أيام، في مساعٍ لتعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.

 


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