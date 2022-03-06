تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ 24 ساعة المنقضية، من السيطرة على 9 حرائق نشبت داخل شقق سكنية ومخلفات بمناطق "بولاق الدكرور، مدينة 6 أكتوبر، منشأة القناطر، الحوامدية، العمرانية، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، 4 بلاغات حرائق شقق سكنية بمنطقة بولاق الدكرور في شارع ترعة عبدالعال أمام مجمع المدارس، وشارع السلام المتفرع من شارع التحرير، و شارع عبدالعزيز حسان من ترعة عبدالعال، بالإضافة إلى حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، في شارع رنا مول طريق المحور المركزي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات،دون إصابات.

كما تمكنت قوات الحماية من إخماد 5 حرائق متفرقة نشبت بمخلفات بمناطق "شارع الشهيد ابو قتاده أمام باب الأحداث ببولاق الدكرور، وعزبة خير الله قرية بني سلامه بمنشأة القناطر، وشارع داير الناحية بمنطقة الكونيسة في العمرانية، ترعة الملاه طريق مصنع المكرونه بالحوامدية، واخرى على الترعة بجوار كنيسة العذراء مريم بمنشأة القناطر ، دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.