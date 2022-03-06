مشيرة خطاب: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان

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قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان.

وأشادت في كلمتها خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، بتمثيل المرأة في البرلمان، وقالت: "أشعر بالفخر لكوني أول إمرأة ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأفتخر بجلوسى علي المقعد الذي تولاه الراحل يوسف بطرس غالي".

وأضافت خطاب: "العام الحالي هو عام المجتمع المدني، تم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكة ألدولة المصرية".

واعتبرت أن إطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف.

وقالت إن المجلس القومي يهتم بهذه الاستراتيجية و يشارك في تفعيلها، ومجلس النواب سيكون له دور كبير في التطبيق.

وبهدف اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد

وقال رضوان سنناقش التقرير السنوي 2019- 2020، في إطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.