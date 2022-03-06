علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على توقف الدعم عن 485 متعديًا على الأراضي الزراعية، قائلًا: «إن الأعداد التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد تم حصرهم في 9 محافظات فقط، وعلى الفور طبقت الحكومة الإجراءات اللازمة والمتفق عليها».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن عدد الحالات التي تم ذكرها في بيان اليوم، أوقفت وزارة التموين عنهم الدعم الخاص بالسلع الغذائية التموينية، والخبز المدعم، متابعًا أنه تم إبلاغ وزارة الزراعة لإسقاط حقهم في الأسمدة.



وأوضح، أنه من المقرر إخضاع المتعدين على الأراضي الزراعية لتغليط العقوبة سواء كانت عن طريق الغرامة المالية، وإلزام المتعدى بأموال إزالة التعدي وعودة الأرض إلى أصلها، مضيفًا أن بعض الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص ينتظر التشريع القانوني لبدء التطبيق.



وتعليقًا على ارتفاع أسعار الخبز، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن سعر الخبز المدعم ثابت منذ 34 عامًا وحتى الآن بـ 5 قروش، مضيفًا أن الخبز السياحي لا يخضع لتسعيره جبريه وسعره يتحدد بناءً على العرض والطلب بين البائع والمشتري.



واستكمل، أن الدولة تسعى إلى تقديم كل ما لديها من مخزون استراتيجي للسلع الغذائية حتى تنتهى أزمة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هناك مخزون استراتيجي من بعض السلع الغذائية يكفي لـ 5 أو 6 أشهر، والمخزون يكفي جميع الاحتياجات بما فيها زيادة الطلب في شهر مضان.



وتابع، أن مخزون القمح حاليًا في الصوامع يكفي لـ 4 أشهر، وينضم إليهم خلال الفترة المقبلة المخزون المحلي في شهر إبريل، ليصل المخزون الاستراتيجي من القمح حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه سيتم استخدام الرقابة المختلفة للوقوف أمام المتلاعبين في الأسواق وضبط الأسواق والأسعار.



وأشار إلى أن هناك استعداد كبير من قبل وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وإقامة المعارض الخاصة بهم بأسعار مخفضة، في المحافظات كافة.