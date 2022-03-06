الرئيس العراقي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية حلحلة الأزمة السياسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية حلحلة الأزمة السياسية باعتماد الحوار وإدامة التواصل لتقريب وجهات النظر.

وذكر بيان لتيار الحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السيد عمار الحكيم استقبل مساء اليوم السبت رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث هنأ الرئيس السيد الحكيم بنجاح أعمال المؤتمر العام الثاني للهيئة العامة لتيار الحكمة وتجديد انتخاب السيد الحكيم رئيسا للتيار وانتخاب المكتب السياسي".

وأضاف البيان، "كما تداول الجانبان في تطورات المشهد السياسي، حيث تم التأكيد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأهمية حلحلة الأزمة السياسية الحالية باعتماد الحوار وإدامة التواصل لتقريب وجهات النظر".

وجدد الحكيم ، بحسب البيان، موقفه من المرحلة القادمة بالحياد الإيجابي، مبينا أن "كتلة تيار الحكمة لن تشترك في الحكومة القادمة ولن تعارضها وستقف مع كل خطوة فيها تحقيق لتطلعات الشعب العراقي".

ودعا الحكيم إلى معالجة الفساد بعيدا عن الاستهداف السياسي وتجفيف منابعه ومعالجة البيئة التي ينشط فيها.