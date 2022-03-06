ليفركوزن: فيرتز لن يرحل قبل 2024

أكد فيرناندو كارو رئيس مجلس إدارة نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن النجم الموهوب فلوريان فيرتز سيبقى مع الفريق حتى عام 2024 على أقل تقدير رغم الاهتمام الذي يحظى به من أندية كبرى.

وسجل فيرتز /18 عاما/ ظهوره الأول مع ليفركوزن في 2020 وشارك في أربع مباريات مع المنتخب الألماني الأول.

وينتهي عقد فيرتز مع ليفركوزن في 2026، وأكد كارو لتليفزيون "بيلد" أنه ليس هناك أي نية للسماح له بالرحيل في المستقبل القريب.

وأوضح كارو "أتوقع بقاء فلوريان فيرتز معنا ليس فقط حتى 2023 ولكن حتى 2024 على الأقل، نحاول الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة ، لكني لا أتوقع رحيله قبل 2024".

وتردد أن بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليجا من بين المهتمين بضم فيرتز، ولكن كارو أكد أن النجم الشاب سيحظى بوقت لعب أطول في ليفركوزن الأمر الذي قد يساعده على المشاركة مع المنتخب الوطني في يورو 2024 بألمانيا.

وأوضح كارو "هو يدرك أنه لاعب مهم للغاية هنا، يحظى بالكثير من وقت اللعب، والذي بإمكانه أن يلعب دائما".