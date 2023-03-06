تكريم 4 فنانات وإعلامية في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة جنوب مصر

اختتم قبل قليل حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي تقام بمدينة أسوان التاريخية جنوب مصر، خلال الفترة من 5 وحتى 10 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 61 فيلما.

وشهد حفل الافتتاح الذي جرى بحضور نخبة من فنانات وفناني وصانعات وصناع السينما العرب والأجانب، تكريم 4 فنانات من مصر وتونس وهولندا وأسبانيا هن: الفنانة نبيلة عبيد من مصر، والمخرجة سلمي بكار، من تونس، والفنانة كوكا إسكريبانو، من اسبانيا، والمخرجة ميكا دي يونج من هولندا، بجانب الإعلامية المصرية الدكتورة درية شرف الدين.

وبحسب إدارة المهرجان، فقد جاء تكريم الفنانة المصرية نبيلة عبيد، تقديراً لمجمل أعمالها التي تميزت بمناقشة ودعم قضايا المرأة، ومن أبرزها فيلم "التخشيبة" (1984) و "المرأة والساطور" (1997) و "العذراء والشعر الأبيض" (1983) ،هذا بجانب قيامها بالعديد من البطولات الكبرى التي تركت علامة في تاريخ السينما المصرية، عملت خلالها مع كبار المخرجين والممثلين، من أبرزها فيلم “الآخر" (1999) مع المخرج القدير يوسف شاهين و "رابعة العدوية" (1963) و "الراقصة والطبال" (1984) و "الراقصة والسياسي" (1990).

كما جاء تكريم الفنانة الأسبانية كوكا إسكريبانو، تقديراً لسجلها السينمائي الحافل بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس في فيلم "أمطار الصيف" عام 2006، وفيلم "بونينت " عام 2002، و"أطلس الجغرافيا البشرية" عام 2007، و"بدون صدور لا توجد جنة" عام 2008.

وأعلنت إدارة المهرجان، تكريم المخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، تقديرًا لمشوارها الإبداعي الطويل، حيث تعتبر من الرائدات في السينما العربية، وأول مخرجة تونسية تنتج أعمالها، حيث قدمت خلال مسيرتها أعمالا عديدة أبرزها فيلم "فاطمة 75" (1975) و "رقصة النار" (1995) و "خشخاش" (2005) و "الجايدة" (2017) والتي تميزت بلمسة فنية رائعة، كما أختيرت سلمى عضوا في المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور التونسي.

وأما تكريم المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، فقد جاء ، بحسب إدارة المهرجان، عن مجمل مسيرتها السينمائية التي تمتد لنحو 20 عاما قدمت خلالها العديد من الأفلام المهمة التي تناقش قضايا اجتماعية وقضايا المرأة، حازت على إثرها على العديد من الجوائز العالمية. ومن أبرز أعمال ميكا دي يونج، الفيلم الروائي الطويل (هارتفيرشوريند"(1993) وفيلم بلوبيرد (2004)، وأيضًا فيلم ليلى إم (2016)، واخيرا فيلم"الونج ذا واي" الذي أنتج عام 2022.

فيما جاء تكريم الإعلامية المصرية الدكتورة درية شرف الدين، تقديرا لدورها في دعم الثقافة السينمائية على مدى سنوات طويلة، تقلدت خلالها مناصب مهمة مثل رئاستها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ورئاستها لقطاع القنوات الفضائية بالتليفزيون المصري، قبل أن تتقلد منصب وزارة الإعلام في الفترة ما بين تموز/يوليو 2013 وحتى يونيو 2014، إضافة إلى برنامجها الشهير "نادي السينما" الذي كان نافذة للجمهور المصري لمتابعة الأفلام العالمية وإلقاء الضوء على أبرز صانعيها ومكوناتها الفنية من تمثيل وإخراج وموسيقى وتصوير ومونتاج وهو ما ساهم في نشر الوعي بصناعة السينما لجيل كامل.

كانت إدارة المهرجان، قد اختارت الفيلم الروائي القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعي ليعرض عقب حفل الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمصر.

وتبلغ مدة الفيلم 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، ومدير التصوير محمد كوشي، ومهندس الديكور باسم هاني، وموسيقي معتز ماضي، ومهندس الصوت محمد حسن، وستايلست مريم نونو، ومنتج منفذ أحمد زيان، وتصميم شريط صوت ومكساج رائف علي.