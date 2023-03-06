رئيس الرعاية الصحية يعلن تبني الهيئة لمبادرة رعاية صيدلانية آمنة وخضراء ومستدامة

المبادرة تستهدف الإدارة السليمة للدواء ومأمونية الرعاية الصيدلية وتعزيز دورهم في اقتصاديات التشغيل بالمستشفيات

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تبني هيئة الرعاية الصحية لمبادرة "رعاية صيدلانية آمنة وخضراء ومستدامة"، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع للصيادلة العرب AIPC 2023، والمقام تحت شعار "الدور المحوري للصيدلي في منظومة الرعاية الصحية"، بالقاهرة، على مدار يومي 7,6 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، بالمؤتمر والذي تنظمه الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور توفيق خوجه، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة، والدكتورة عزة أغا، رئيس المؤتمر الدولي السابع للصيادلة العرب، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إضافة إلى ممثلي قطاع الدواء الحكومي والخاص.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الصيادلة في هيئة الرعاية الصحية يعدوا شركاء أساسيين في سلامة وكمال الخدمات الصحية التي تقدم داخل منشآت هيئة الرعاية، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر دورهم فقط على صرف الأدوية بشكل علمي، ولكن شركاء أيضًا في الرعاية الإكلينيكية للمرضى من خلال الصيدلة الإكلينيكية والإدارة السليمة للدواء.

ولفت السبكي، إلى أن جزء كبير من مبادرة "رعاية صيدلانية آمنة وخضراء ومستدامة" ترتكز على الإدارة السليمة للدواء، وتقديم الدواء بشكل آمن للمرضى، وانعكاس دورهم ليس فقط على الخدمات الصحية التي تقدم داخل المستشفيات ومأمونيتها، ولكن أيضًا على علاقاتهم الوثيقة باقتصاديات التشغيل داخل المستشفيات.

وتابع: أهمية المبادرة ليست فقط من حيث المأمونية في الرعاية الصيدلية لكل المرضى وكل المنتفعين سواء كان بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل أو كل المحافظات التي تطبق مفاهيم الرعاية الصيدلية المتقدمة، ولكن أيضًا على اقتصاديات التشغيل وكيفية إعادة تدوير هدر الإنفاق على الرعاية الصيدلية سواء المباشر "نتيجة الصرف الخاطئ للأدوية" أو غيرالمباشر "نتيجة علاج الآثار الناتجة عن الصرف الخاطئ"، على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المبادرة تتسق مع الدور الذي تقوم به الدولة المصرية حاليًا في قيادة مؤتمر المناخ، والذي بدأ في نوفمبر عام 2022، ويستمر حتى نوفمبر القادم، لافتًا إلى أنه لا بد كما أكدت الدولة المصرية والقيادة السياسية تنفيذ التوصيات لهذا المؤتمر في الاجتماع من أجل التنفيذ لكافة الأطراف المعنية بالمناخ، كان لإطلاق مثل هذه المبادرات ترجمة فعلية لرؤية الدولة فيما يتعلق بالمناخ، وفيما يتعلق أيضا بالرعاية الصحية المتكاملة الآمنة والخضراء والمستدامة.

وأكد السبكي، تبني هيئة الرعاية الصحية لهذه المبادرة، والمشاركة بقوة في تنفيذها، متمنيًا مشاركة الجميع سواء من القطاع الحكومي أو الخاص في المبادرة لتحقيق مستهدفات الدولة في الرعاية الصحية والصيدلية الخضراء والمستدامة، موجهًا دعوته للقطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمات بتبني هذه المبادرة والمشاركة وبقوة في تنفيذ ونشر ثقافة المبادرة في المستشفيات الخاصة، وتابع: نعمل يدًا بيد ونتكامل لبناء نظام رعاية صحية قوي وآمن ومستدام.

وفي ذات السياق، شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ضمن فعاليات المؤتمر، في تسليم تكريم قادة قطاعي الرعاية الصحية والدواء تقديرًا لجهودهم في تغيير شكل النظام الصحي وتطويره بمصر والوطن العربي، كما تم تكريم الدكتور أحمد السبكي، لجهوده المتميزة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومواكبتها لأحدث التطورات العالمية.

وثمَّن السبكي، التنظيم الجيد للمؤتمر، ومشاركة كل الشركاء من القطاع الحكومي والخاص والدول العربية، كما أشاد بدور الجمعبة العربية لتطوير مهنة الصيدلة في تعزيز كفاءات وقدرات الصيادلة العرب، من خلال تنظيم المؤتمرات وعقد ورش العمل والمحاضرات العلمية، لإتاحة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين القطاعات المختلفة من الكيانات الصيدلانية الرائدة والشركات والشركاء الطبيين لخلق ونشر المعرفة وأفضل الممارسات.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قام الدكتور أحمد السبكي، بتفقد جناح الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض المؤتمر، مؤكدًا أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والإطلاع على ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية والدواء.

وشارك حضور المؤتمر من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.