اتحاد الكرة يكشف راتب بيريرا وتفاصيل التعاقد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، والراتب الشهري له.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أمس الأحد، تعاقده رسميًا مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «راتب بيريرا 18 ألف دولار شهريا، وهو أقل مما كان يتقاضاه مارك كلاتينبرج رئيس اللجنة السابق».

وأضاف: «التعاقد مع بيريرا مهم لتطوير المنظومة التحكيمية، وحازم إمام عضو الاتحاد هو من تفاوض معه وأقنعه برئاسة لجنة الحكام».

وتابع: «دور البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب فى التعاقد مع بيريرا استشاري، وأكد أنه مميز ويستطيع أن يقدم الإضافة للجنة الحكام».

وأتم: «كان أمامنا العديد من السير الذاتية، ولكن السيرة الذاتية للبرتغالي فيتور بيريرا الأقوي بكل تأكيد».

وسبق لبيريرا رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية والعالمية أبرزها البرتغال، اليونان، التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.