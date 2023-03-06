الإسكان: تكليفات لمسئولي الوزارة بالمرور الدوري على مشروعات سكن كل المصريين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تكليفات لمسئولي الوزارة بالمرور الدوري لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وكذا تفقد الخدمات التابعة؛ حتى يستفيد بها سكان المشروع عقب تسلمهم الوحدات.

وذكر بيان لوزارة الإسكان أن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، المهندس صلاح حسن، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، تفقدا عددًا من المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة.

ومر مسئولو الإسكان، خلال الجولة، على وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور متوسطي الدخل، بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (100 و110 و120 مترا مربعا) للوحدات تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع والربط على المرافق.

وتفقد مسئولو الوزارة، موقع تنفيذ وحدات المبادرة، بشرق حي الأندلس بمساحة 90 متراً مربعا كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي، كما مرا على مشروع تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالحي 20، وأعمال تنفيذ 178 عمارة بالحي 21 بالمرحلة الخامسة "سكن كل المصريين" بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة.

كما تابع مسئولو وزارة الإسكان، طرح تنفيذ 203 عمارات ضمن مشروع العمارة الخضراء بسكن كل المصريين بالمدينة، بمنطقة حي الزقازيق الجديدة بعدد 107 عمارات بإجمالي 2076 وحدة سكنية، ومنطقة الخدمات الإقليمية بعدد 96 عمارة بإجمالي 1950 وحدة، حرصا من مسئولي الوزارة على العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد عمران، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي بالمدينة، والذي يضم خطوطا خارجية تشمل معظم أنحاء الجمهورية، وخطوطا داخلية على مستوى المدينة، حيث بلغت نسبة تنفيذه مرحلة متقدمة.

وشدد المهندس أحمد عمران، خلال الجولة، على مسئولي الشركة المنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد وبالجودة المتفق عليها.