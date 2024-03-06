محافظة كفر الشيخ والأوقاف تعلنان تكثيف الاستعدادات لشهر رمضان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، عن تكثيف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال توسيع افتتاحيات العديد من معارض أهلا رمضان، وعرض العديد من السلع منخفضة التكلفة بالمعرض؛ من أجل التخفيف عن الأهالي وشراء السلع الضرورية لشهر رمضان.



كما أصدر المحافظ تعليمات لجميع مسئولي المراكز والمدن، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومراقبة أسعار السلع وتوافرها بالأسواق.



كما أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية للاستعداد لشهر رمضان، بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه مع استقبال شهر رمضان.



وهنأ وكيل الوزارة، مديري الإدارات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وأن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات.



وشدد خلال الاجتماع على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بإمساكية شهر رمضان المبارك، وتنفيذ خطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية، فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن؛ منعًا للتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.



وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة متابعة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية وجمهور ومقارئ الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، فضلا عن نقل جميع الأنشطة الدعوية على صفحات الإدارات، ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الفكر الوسطي من خلال مجموعة من أفضل عناصر العمل الدعوي من أئمة واعظات بجميع الإدارات الفرعية.



كما شدد وكيل وزارة الأوقاف، على منع نقل أو ندب أي إمام، أو عامل من مسجد لآخر، إلا بعرض مذكرة عليه، إضافة إلى منع وضع صناديق التبرعات في المساجد أو محيطها، مؤكدا أن من يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية.



كما طالب وكيل الوزارة بالاهتمام بحملة النظافة التي تم الإعلان عنها بجميع المساجد والزوايا التابعة للمديرية داخليًا وخارجيًا، ومتابعة أسطح المساجد وتنظيفها، ومتابعة تحديث الرقم القومي، ومتابعة الملحقات الشاغرة والإعلان عنها في الأماكن البارزة، وتكثيف متابعة خطوط سير المفتشين ومتابعة أدائهم خلال الشهر الفضيل، وشحن عدادات الكهرباء في مواعيدها، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، مع إرسال تقرير لكل ماسبق.