منتخب ناشئات سيف المبارزة يحقق ذهبية الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح

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حققت ناشئات سيف المبارزة تحت 20 سنة ذهبية البطولة الأفريقية للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجح منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات في الفوز في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بنتيجة 45-23 ليتوج بذهبية البطولة.

وكان قد افتتح منتخب سيف المبارزة مشواره اليوم بالفوز في نصف النهائي على جنوب أفريقيا بنتيجة 45-32.

وعلى نفس الصعيد، توج منتخب تونس بالميدالية البرونزية وذلك عقب فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 45-37 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



ومثل منتخب سيف المبارزة اليوم كل من سلمى طارق، لولوة سليمان، فرح محفوظ وهنا العراقي.

يذكر أن منافسات الفردي للناشئين تحت 20 والشباب تحت 17 سنة قد أختتمت بالأمس وشهدت احتلال مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

واحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما أتى المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

وجاء منتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما احتلت جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا جاء المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.